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Верховный суд в Бразилии проголосовал против отставки президента

Верховный суд в Бразилии проголосовал против отставки президента

3:58  10 Июня 2017
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Верховный суд в Бразилии проголосовал против отставки президента

Бразилиа, 10 июня. Верховный избирательный суд Бразилии проголосовал против отставки президента страны Мишела Темера.

Сообщается, что трансляция судебного заседания проходила в прямом эфире местного телевидения.

За отставку главы государства высказались только трое из семи судей. В итоге, суд оправдал Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним, что расследование по данному делу было начато в октябре 2015 года. Судебный иск был подан членами бразильской Социал-демократической партии.

Ирина Новикова
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