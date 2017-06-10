Верховный суд в Бразилии проголосовал против отставки президента
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Бразилиа, 10 июня. Верховный избирательный суд Бразилии проголосовал против отставки президента страны Мишела Темера.
Сообщается, что трансляция судебного заседания проходила в прямом эфире местного телевидения.
За отставку главы государства высказались только трое из семи судей. В итоге, суд оправдал Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании.
Напомним, что расследование по данному делу было начато в октябре 2015 года. Судебный иск был подан членами бразильской Социал-демократической партии.
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