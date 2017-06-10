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Трамп: В НАТО стали притекать деньги благодаря США

Трамп: В НАТО стали притекать деньги благодаря США

3:33  10 Июня 2017
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Трамп: В НАТО стали притекать деньги благодаря США

Вашингтон, 10 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря усилиям Соединенных Штатов в НАТО стали притекать деньги.

По словам американского главы, благодаря действиям Вашингтона страны Североатлантического альянса стали расходовать больше средств на оборону.

«Благодаря нашим усилиям деньги стали притекать в НАТО. Другие страны начали понимать, что необходимо платить», — сказал лидер Соединенных Штатов.Трамп: В НАТО стали притекать деньги благодаря США

Также, глава Белого дома выразил благодарность властям Румынии за увеличение ее оборонного бюджета.

Ирина Новикова
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