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Лондон, 10 июня. Британская полиция сообщила, что исполнители теракта на Лондонском мосту намеревались использовать для атаки более тяжелый грузовик, но им не хватило денег на его аренду.

Согласно имеющейся информации, для исполнения теракта преступники хотели арендовать машину весом 7,5 тонн, но для нее у них было недостаточно денег. Тогда террористы загрузили в более легкий грузовик мешки с гравием.

Напомним, что теракт на Лондонском мосту был совершен 3 июня. Жертвами случившегося, по официальным данным, стали восемь человек. Террористы были уничтожены полицией.