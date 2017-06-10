Рак способен поражать сердце человека — ученые
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Вашингтон, 10 июня. Ученые выяснили, что рак способен поражать сердце человека, но такие случаи крайне редки.
Выводы специалистов были сделаны на основании 12 тысяч вскрытий. Лишь в семи случаях была выявлена первичная опухоль сердца.
Ученые объясняют это обстоятельство малым количеством жировой ткани и околосердечной сумкой, которая служит в качестве защитной оболочки. Вероятность проникновения метастазов вглубь сердца практически исключена, — резюмируют ученые.
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