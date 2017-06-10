Белый дом: решение о встрече Трампа и Путина на саммите G20 еще не принято

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Вашингтон, 10 июня. Представитель Белого дома США сообщил, что решение о встрече президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина «на полях» саммита G20 в Гамбурге еще не принято.

По словам представителя американской администрации, в настоящее время продолжается работа над графиком и удобное для обеих сторон решение еще не принято.

Напомним, что в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы государств могут встретиться в Гамбурге 7-8 июля, но подготовка к встрече не ведется и какой-либо конкретики по данному вопросу нет.