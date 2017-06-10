Сирия: САА и ополченцы отбили атаки ИГИЛ на подступах к Дейр- эз-Зору

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Дамаск, 10 июня. Сирийские правительственные войска и ополчение сумели отразить наступление запрещенной в России организации «Исламское государство» на подступах к городу Дейр- эз-Зору. Об этом сообщило SANA.

По информации агентства, целью террористов были три района Дейр- эз-Зор. Однако наступление ИГИЛ* провалилось, боевики были вынуждены отступить.

Ранее в Минобороны РФ заявили о сговоре США и «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.