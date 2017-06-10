США и РФ ведут тайные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии — СМИ
Вашингтон, 10 июня. Американские власти проводят секретные переговоры с РФ о создании зон деэскалации на юго-западе Сирии.
Сообщается, что со стороны США переговоры ведут спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) Бретт Макгурк и спецпосланник президента по Сирии Майкл Ратни.
По словам источника из числа американских чиновников, по данному вопросу уже состоялись две встречи. Третья была запланирована на текущую неделю, однако ее перенесли из-за несовпадения графиков представителей сторон.
Добавим, что Госдепартамент США и посольство РФ в США не оставили комментариев по данному вопросу.
* Организация запрещена на территории РФ.