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Оттава, 10 июня. Канадские ученые пришли к заключению, что запивать жирную пищу кофе вредно и опасно. В результате столь небрежного питания уровень сахара в крови человека повышается до уровня людей, больных диабетом.

Высокое содержание канцерогенов, сахара и быстрых углеводов в фаст-фуде делает употребление кофе после такой трапезы крайне нежелательным.

Исследования показали, что две чашки кофе после гамбургера и картошки фри повышали уровень сахара у добровольцев до 65%. На протяжении пяти последующих часов этот показатель оставался неизменным, — указывают канадские ученые.

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