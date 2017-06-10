Австрия окончательно запретила ношение мусульманской бурки

В Избранное

Скопировать

Вена, 10 июня. Австрийские власти окончательно утвердили закон, запрещающий женщинам носить мусульманскую одежду, которая полностью закрывает лицо, в общественных местах.

За ношение так называемой «бурки» предусмотрен штраф в размере 150 евро.

Кроме того, в рамках программы интеграции иностранных граждан мигрантов обяжут проходить курсы немецкого языка. В противном случае они не смогут рассчитывать на помощь государства в трудоустройстве, — пишет Газета.ru.