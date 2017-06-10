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Новости Сирии
Сирия: в Идлибе боевики жестоко избили мужчину, протестовавшего против захвата города

Сирия: в Идлибе боевики жестоко избили мужчину, протестовавшего против захвата города

2:17  10 Июня 2017
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Сирия: в Идлибе боевики жестоко избили мужчину, протестовавшего против захвата города

Дамаск, 10 июня. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) подвергли жестокому избиению гражданина города Маарет-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб, который выражал протест против захвата города.

Ранее Газета.ру сообщала, что Госдепартамент США объявил, что за информацию о главаре террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани объявлена награда в размере $10 млн.

 

Ирина Новикова
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