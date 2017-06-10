CNN уволил ведущего, назвавшего Трампа позором США

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Вашингтон, 10 июня. Американский телеканал CNN уволил ведущего Резу Аслана, назвавшего президента США Дональда Трампа «позором Америки и всего человечества». Об этом сообщает New York Times.

В CNN сочли нецелесообразным продолжение сотрудничества с журналистом. NYT отмечает, что за последние девять дней это уже второй случай, когда резкая критика президента США послужила причиной увольнения журналиста CNN.

Накануне Газета.ru сообщала о призыве Дональда Трампа к властям Катара прекратить финансирование международного терроризма.