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CNN уволил ведущего, назвавшего Трампа позором США

CNN уволил ведущего, назвавшего Трампа позором США

1:50  10 Июня 2017
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CNN уволил ведущего, назвавшего Трампа позором США

Вашингтон, 10 июня. Американский телеканал CNN уволил ведущего Резу Аслана, назвавшего президента США Дональда Трампа «позором Америки и всего человечества». Об этом сообщает New York Times.

В CNN сочли нецелесообразным продолжение сотрудничества с журналистом. NYT отмечает, что за последние девять дней это уже второй случай, когда резкая критика президента США послужила причиной увольнения журналиста CNN.

Накануне Газета.ru сообщала о призыве Дональда Трампа к властям Катара прекратить финансирование международного терроризма.

#дональдтрамп
Cергей свазовский
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