«Зацепер» получил травму головы и погиб в московском метро

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Москва, 10 июня. В московском метро погиб «зацепер».

Об этом рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Отмечается, что мужчина уцепился за зеркало поезда на станции Братиславская. Таким образом он собирался доехать до следующей остановки. Однако пассажир получил тяжелую травму головы, не совместимую с жизнью.

Полицейские извлекли тело неизвестного мужчины. Документов у погибшего при себе не было. На вид погибшему 30 лет, рост – около 180 сантиметров, худощавого телосложения. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Госдума примет закон об ужесточении наказания для «зацеперов».