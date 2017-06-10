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Конгресс США запросил в Белом доме все записи разговоров Трампа и Коми

Конгресс США запросил в Белом доме все записи разговоров Трампа и Коми

1:59  10 Июня 2017
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Конгресс США запросил в Белом доме все записи разговоров Трампа и Коми

Вашингтон, 10 июня. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у юрисконсульта Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми.

Сообщается, что до 23 июня юрисконсульт американской администрации Дон Макган обязан предоставить «аудиозаписи или записки» бесед.

Отметим, что сам американский глава заявил, что, возможно, скоро станет известно о наличии записей разговоров.Конгресс США запросил в Белом доме все записи разговоров Трампа и Коми

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп уволил руководителя ФБР Джеймса Коми, обвинив в неэффективной работе.

Ирина Новикова
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