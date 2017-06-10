Конгресс США запросил в Белом доме все записи разговоров Трампа и Коми

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 10 июня. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у юрисконсульта Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми.

Сообщается, что до 23 июня юрисконсульт американской администрации Дон Макган обязан предоставить «аудиозаписи или записки» бесед.

Отметим, что сам американский глава заявил, что, возможно, скоро станет известно о наличии записей разговоров.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп уволил руководителя ФБР Джеймса Коми, обвинив в неэффективной работе.