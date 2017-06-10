Неизвестный в центре Лондона напал на мужчину с ножом
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Лондон, 10 июня. Неизвестный нанес мужчине ножевые ранения в центральной части Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание уточняет, что нападение было совершено недалеко от станции метро Рассел-Сквер. Злоумышленник задержан. Британские правоохранители заявили, что происшествие не является террористическим актом.
Ранее сообщалось о взрыве в посольстве США в Киеве. Вопреки заявлениям украинской полиции, инцидент также не был связан с терроризмом. Об этом сообщала Газета.ru.
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