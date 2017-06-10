Бойца ММА Мурада Амриева освободили под подписку о невыезде

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Минск, 10 июня. Пресс-служба МВД РФ по Чеченской республике сообщила, что задержанный и доставленный из Белоруссии в Грозный боец ММА Мурад Амриев в ночь на субботу был отпущен из полиции под подписку о невыезде.

«После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой», — отметили в ведомстве.

Ранее Газета.ру сообщала, что бойца MMA Мурада Амриева задержали в среду в пункте пропуска Веселовка в Белоруссии по причине того, что он разыскивался в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа.