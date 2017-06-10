Командир сил народной мобилизации заявил, что рад прибытию САА к границам Ирака
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Багдад, 10 июня. Командир сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис поприветствовал прибытие сирийских правительственных войск к границам Ирака.
Он отметил, что теперь граница Ирака защищена с северной и южной сторон. В связи с этим аль-Мухандис заявил об окончании операции сил народной мобилизации в западной части Мосула.
Ранее министерство обороны России заявило, что американцы используют ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) для борьбы против России. Об этом сообщала Газета.ru.
* Организация запрещена на территории РФ.
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