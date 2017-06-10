Командир сил народной мобилизации заявил, что рад прибытию САА  к границам Ирака

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Багдад, 10 июня. Командир сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис поприветствовал прибытие сирийских правительственных войск к границам Ирака.

Он отметил, что теперь граница Ирака защищена с северной и южной сторон. В связи с этим аль-Мухандис заявил об окончании операции сил народной мобилизации в западной части Мосула.

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PMU Media



PMU Commander, Abu Mahdi al-Muhandis announces end of PMU west of #Mosul operation. pic.twitter.com/QUgaljAguN — War Media Team (@warmediateam) June 9, 2017

Ранее министерство обороны России заявило, что американцы используют ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) для борьбы против России. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.