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Весь мир
Командир сил народной мобилизации заявил, что рад прибытию САА  к границам Ирака

Командир сил народной мобилизации заявил, что рад прибытию САА  к границам Ирака

1:20  10 Июня 2017
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Командир сил народной мобилизации заявил, что рад прибытию САА  к границам Ирака

Багдад, 10 июня. Командир сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис поприветствовал прибытие сирийских правительственных войск к границам Ирака.

Он отметил, что теперь граница Ирака защищена с северной и южной сторон. В связи с этим аль-Мухандис заявил об окончании операции сил народной мобилизации в западной части Мосула.

Ранее министерство обороны России заявило, что американцы используют ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) для борьбы против России. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

#аль-мухандис
Сергей Свазовский
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