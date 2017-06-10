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Весь мир
Трамп посетит Польшу перед саммитом «большой двадцатки»

Трамп посетит Польшу перед саммитом «большой двадцатки»

1:21  10 Июня 2017
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Трамп посетит Польшу перед саммитом «большой двадцатки»

Вашингтон, 10 июня. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 в Германии.

Отмечается, что Трамп едет в Польшу по личному приглашению президента республики Анджея Дуды.

Сообщается, что лидеры двух стран обсудят «двусторонние и региональные вопросы, а также углубление союзничества на основе общих ценностей и интересов».Трамп посетит Польшу перед саммитом «большой двадцатки»

Также Трамп выступит с речью, демонстрирующей «прочные связи Соединенных Штатов с Центральной Европой».

Напомним, что саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Ирина Новикова
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