Трамп посетит Польшу перед саммитом «большой двадцатки»
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Вашингтон, 10 июня. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 в Германии.
Отмечается, что Трамп едет в Польшу по личному приглашению президента республики Анджея Дуды.
Сообщается, что лидеры двух стран обсудят «двусторонние и региональные вопросы, а также углубление союзничества на основе общих ценностей и интересов».
Также Трамп выступит с речью, демонстрирующей «прочные связи Соединенных Штатов с Центральной Европой».
Напомним, что саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
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