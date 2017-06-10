Путин рассказал Стоуну о любви к внукам

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Вашингтон, 10 июня. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.

Стоун задал российскому лидеру вопрос, любит ли он их. Как пишет CNN, ссылаясь на текст интервью, президент России ответил «да» и уточнил: у него совсем не хватает времени, чтобы играть с детьми.

Напомним, фильм «Интервью Путина» покажут по кабельному телеканалу Showtime. Ранее стало известно, когда он выйдет на экран. Сообщалось, что Путин поразил Стоуна самодисциплиной и работоспособностью. Также Стоун назвал свое интервью с президентом РФ попыткой повлиять на отношения России и США.