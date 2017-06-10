Сборная Швеции вырвала победу у Франции в рамках отбора к ЧМ в России

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Стокгольм, 10 июня. Сборная Швеции по футболу на своем поле одержала волевую победу над командой Франции в рамках 6-го тура в группе А отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года в России — 2:1.

Французы вышли вперед благодаря фантастическому голу Оливье Жиру. На исходе первого тайма Дурмаз сравнял счет.

Дело шло к ничьей, однако на последней минуте основного времени кипер гостей Уго Льорис грубо ошибся, чем воспользовался Ола Тойвонен.

Волевая победа позволила скандинавам сравняться по количеству набранных очков с Францией.

Ранее сообщалось о ничьей в товарищеском матче Россия — Чили.