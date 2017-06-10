Подведены итоги досрочных выборов в парламент Великобритании

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Лондон, 10 июня. В Великобритании подведены итоги досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил «Би-би-си». Подсчет голосов во всех избирательных округах завершен.

Консерваторы получили 318 мест в британском законодательном органе. Их главные конкуренты, лейбористы, завоевали 262 мандата. Таким образом, Консервативная партия утратила абсолютное большинство.

Ухудшила свои позиции и Шотландская национальная партия, в активе которой 35 мест.

В парламент пробились также либеральные демократы (12 мест), Демократическая юнионистская партия (10 мест), социалисты «Шинн Фейн» из Северной Ирландии (7 мест) Левоцентристская партия Уэльса (4 места) и Партия зеленых (1 место).

Поскольку ни одна из политических сил не добилась абсолютного большинства, парламентариям предстоит сформировать коалицию. Глава правительства Тереза Мэй заявила о готовности сотрудничать с юнионистами, — пишет Газета.ru.