Трамп готов под присягой дать показания о беседах с Коми

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Вашингтон, 10 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов под присягой выступить с показаниями и рассказать о беседах с Джеймсом Коми в то время, когда он был главой ФБР.

Американский лидер подчеркнул журналистам, что готов сделать это на сто процентов. Ранее Коми поделился своими беседами с президентом по поводу расследования так называемого вмешательства Москвы в американские выборы. Трамп опроверг некоторые высказывания Коми. Глава государства также ответил на вопрос, если ли у него записи этих бесед. Он уточнил, что «в скором времени об этом узнаете».

Президент назвал недостоверными слова о том, что он просил директора ФБР о лояльности. Также он выразил готовность «с радостью» поговорить со спецпрокурором Робертом Мюллером, занимающимся независимым расследованием так называемого вмешательства РФ в президентские выборы в США и связей окружения Трампа с Москвой.

Ранее сообщалось, что Трамп жестко отреагировал на выступление экс-главы ФБР в сенате.