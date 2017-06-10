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Новороссия
МККК призвал создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры Донбасса

МККК призвал создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры Донбасса

0:29  10 Июня 2017
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МККК призвал создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры Донбасса

Донецк, 10 июня. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Донбассе создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

МККК акцентирует внимание на необходимости обеспечения бесперебойной работы объектов водоснабжения.

Комитет Красного Креста в своем заявлении особенно выделил Донецкую фильтровальную станцию, первую насосную станцию, а также Южнодобасский трубопровод. В результате остановки последнего без доступа к воде остались 350 тысяч жителей Донбасса, — отмечает МККК.

Ранее Газета.ru сообщала о наступлении украинских вооруженных сил в районе поселка Желобок.

Сергей Свазовский
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