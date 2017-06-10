МККК призвал создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры Донбасса
Донецк, 10 июня. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Донбассе создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
МККК акцентирует внимание на необходимости обеспечения бесперебойной работы объектов водоснабжения.
Комитет Красного Креста в своем заявлении особенно выделил Донецкую фильтровальную станцию, первую насосную станцию, а также Южнодобасский трубопровод. В результате остановки последнего без доступа к воде остались 350 тысяч жителей Донбасса, — отмечает МККК.
Ранее Газета.ru сообщала о наступлении украинских вооруженных сил в районе поселка Желобок.