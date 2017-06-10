МВД и Роскомнадзор нашли причастных к дезинформации о сбоях платежных систем

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Москва, 10 июня. Сотрудники министерства внутренних дел РФ и Роскомнадзора установили причастных к распространению ложной информации о сбоях в работе платежных систем в банках страны.

Как рассказали в пресс-центре МВД, в связи с распространенной в Интернете ложной информацией о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банков в результате DNS-атаки начата проверка.

Ведомства уже установили лиц, участвовавших в распространении недействительной информации.

Как ранее писала Газета.Ru, ранее сотрудник «Яндекса» заподозрил атаку на Роскомнадзор в качестве причины сбоев работы банков.