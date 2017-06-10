Сирия: жители Хасаки опасаются столкновений САА с «Демократическим союзом»
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Дамаск, 10 июня. Жители города Хасака одноименной провинции Сирии опасаются столкновения между сирийскими правительственными войсками и боевиками оппозиционного формирования «Демократический союз». Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Отмечается, что многие хозяева местных магазинов сочли за лучшее их закрыть.
Ранее Газета.ru сообщала, что международная коалиция во главе с США считает законным применение фосфорных боеприпасов в Сирии.
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