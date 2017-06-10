Девочка лишилась пальцев из-за сломанной столешницы в «Пулково»
В Избранное
Санкт-Петербург, 10 июня. Девочка лишилась пальцев из-за сломанного стола в ресторане аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, ампутационную травму верхних конечностей получила четырехлетняя девочка. На ребенка упала незакрепленная деревянная столешница. В результате инцидента девочка лишилась пальцев. Она была госпитализирована.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все детали происшествия.
Комментарии