Девочка лишилась пальцев из-за сломанной столешницы в «Пулково»

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Санкт-Петербург, 10 июня. Девочка лишилась пальцев из-за сломанного стола в ресторане аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, ампутационную травму верхних конечностей получила четырехлетняя девочка. На ребенка упала незакрепленная деревянная столешница. В результате инцидента девочка лишилась пальцев. Она была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все детали происшествия.