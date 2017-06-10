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Происшествия
Девочка лишилась пальцев из-за сломанной столешницы в «Пулково»

Девочка лишилась пальцев из-за сломанной столешницы в «Пулково»

0:07  10 Июня 2017
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Девочка лишилась пальцев из-за сломанной столешницы в «Пулково»

Санкт-Петербург, 10 июня. Девочка лишилась пальцев из-за сломанного стола в ресторане аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, ампутационную травму верхних конечностей получила четырехлетняя девочка. На ребенка упала незакрепленная деревянная столешница. В результате инцидента девочка лишилась пальцев. Она была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все детали происшествия.

#пулково
Алия Садыкова
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