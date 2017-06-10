Бывший депутат Бундестага попал в «черный список» СБУ за посещение Крыма

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Киев, 10 июня. Бывший депутат немецкого парламента Вили Виммер угодил в «черный список» службы безопасности Украины (СБУ) за визит в Крым. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

По решению СБУ, Виммеру запрещен въезд на Украину на пять лет. Немецкий политик посетил полуостров в марте 2017 года в составе делегации, представленной членами Европарламента, Евросоюза, государств СНГ и Латинской Америки.

Следует отметить, что киевские власти не признают результаты референдума в Крыму, в результате которого полуостров вернулся в состав РФ. Они называют Крым «оккупированной территорией», — отмечает Газета.ru.