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Экономика
Путин поручил изучить возможность ограничения федерального ритейла в регионах

Путин поручил изучить возможность ограничения федерального ритейла в регионах

23:57  9 Июня 2017
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Путин поручил изучить возможность ограничения федерального ритейла в регионах

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с торговыми сетями в стране.

Глава государства попросил оценить целесообразность введения запрета на увеличение доли федеральных торговых сетей в регионах. Об этом говорится в перечне поручений, данных Путиным по итогам встречи с членами Совета законодателей 24 апреля.

Правительство должно подготовить итоговый доклад до 20 августа. Речь в задаче, поставленной Кабмину РФ, идет о тех сетях, которые реализуют более половины продуктов в финансовом эквиваленте. Правительству предстоит ознакомиться с вопросом о дополнительных гарантиях поставщикам продуктов из регионов. По итогам анализа может быть введен запрет на рост доли федеральных ритейлеров.

#путин
Алия Садыкова
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