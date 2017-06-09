Коалиция во главе с США назвала законным применение фосфорных бомб в Сирии

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Вашингтон, 9 июня. Международная коалиция во главе с США считает законным применение фосфорных бомб в Сирии. Об этом сообщается в заявлении коалиции.

Следует отметить, что накануне агентство SANA со ссылкой на местных жителей сообщило об использовании фосфорных боеприпасов международной коалицией, а также о жертвах среди мирного населения.

Несмотря на запрет использования фосфорных боеприпасов в ряде международных соглашений, коалиция во главе с США считает их применение законным, — пишет РИА Новости.

Фосфорные бомбы используются для борьбы с террористами «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), — цитирует Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.