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Весь мир
Коалиция во главе с США назвала законным применение фосфорных бомб в Сирии

Коалиция во главе с США назвала законным применение фосфорных бомб в Сирии

23:46  9 Июня 2017
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Коалиция во главе с США назвала законным применение фосфорных бомб в Сирии

Вашингтон, 9 июня. Международная коалиция во главе с США считает законным применение фосфорных бомб в Сирии. Об этом сообщается в заявлении коалиции.

Следует отметить, что накануне агентство SANA со ссылкой на местных жителей сообщило об использовании фосфорных боеприпасов международной коалицией, а также о жертвах среди мирного населения.

Несмотря на запрет использования фосфорных боеприпасов в ряде международных соглашений, коалиция во главе с США считает их применение законным,  — пишет РИА Новости.

Фосфорные бомбы используются для борьбы с террористами «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ),  — цитирует Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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