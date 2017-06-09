Испанец Надаль встретится в финале «Ролан Гаррос» со швейцарцем Вавринкой

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Москва, 9 июня. Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет в финале «Ролан Гаррос» со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Надаль в пятницу завоевал путевку в финальный этап Открытого чемпионата Франции — турнира серии «Большого шлема». Он победил австрийца Доминика Тима в трех сетах со счетом – 6:3, 6:4, 6:0.

Напомним, Надаль уже девять раз побеждал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Призвой фонд состязания в этом году составляет $28 млн 541,175 тыс.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер одолел испанского спортсмена Рафаэля Надаля в финале Australian Open.