Советник губернатора Санкт-Петербурга Бурчик пострадал в ДТП

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Санкт-Петербург, 9 июня. Советник губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, президент Федерации баскетбола Северной столицы Алексей Бурчик пострадал в результате ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что днем 9 июня Бурчика сбил автомобиль. О состоянии здоровья пострадавшего собеседник агентства не сообщил.

Между тем, по некоторым данным, которыми также располагает ТАСС, Бурчик был госпитализирован с серьезной травмой головы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее Газета.ru сообщала о масштабном ДТП в Турции, в котором пострадали и российские граждане.