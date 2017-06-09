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Москва, 9 июня. Соединенные Штаты Америки в Сирии противостоят не «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в РФ), а России. Об этом заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Суровкин отметил готовность США взаимодействовать с любыми силами, в том числе ИГИЛ*, чтобы доминировать на Ближнем Востоке. Одновременно американцы стремятся максимально снизить влияние России в этом регионе. Поэтому Соединенные Штаты наносят удары по САА, обеспечивают беспрепятственный выход террористов из Ракки.

Россия должна быть готова к новым провокациям США, — сказал Суровкин.

Накануне Газета.ru сообщала о сговоре коалиции во главе с США с командирами «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.