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Политика
Сирия: правительственная армия и союзники освободили заповедник Ат-Талила

Сирия: правительственная армия и союзники освободили заповедник Ат-Талила

23:17  9 Июня 2017
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Сирия: правительственная армия и союзники освободили заповедник Ат-Талила

Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзник освободили заповедник Ат-Талила.

Об этом пишет создатель и редактор новостного сайта Al-Masdar News Лейт Абу Фадель в своем Twitter. «На нашей карте это уже значилось, теперь российская карта верна»,  — добавил он. 

По словам журналиста, сегодня сирийская армия добралась до иракской границы. Информацию подтверждает официальный военный источник в юго-восточном Хомсе.

Ранее сообщалось, что армия Сирии начала масштабную антитеррористическую операцию на юге провинции Даръа. 

#сирия #дамаск
Алия Садыкова
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