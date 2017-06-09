Сирия: правительственная армия и союзники освободили заповедник Ат-Талила

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Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзник освободили заповедник Ат-Талила.

Об этом пишет создатель и редактор новостного сайта Al-Masdar News Лейт Абу Фадель в своем Twitter. «На нашей карте это уже значилось, теперь российская карта верна», — добавил он.

Also, I can confirm this as of now: Syrian Army and their allies have liberated the Talilah Reserve. Now, the Russian MoD map is right :) — Leith Abou Fadel (@leithfadel) 9 июня 2017 г.

По словам журналиста, сегодня сирийская армия добралась до иракской границы. Информацию подтверждает официальный военный источник в юго-восточном Хомсе.

Ранее сообщалось, что армия Сирии начала масштабную антитеррористическую операцию на юге провинции Даръа.