Трамп назвал удивительными результаты выборов в Великобритании

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 9 июня. Президент США Дональд Трамп назвал итоги парламентских выборов в Великобритании удивительными. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, слова Трампа стали ответом на вопрос журналиста, которому удалось вставить свою реплику в ходе фотосъемки в Овальном кабинете.

Президент США назвал итоги выборов в парламент Соединенного Королевства удивительными, но ничего к этому не добавил, — отмечает Газета.ru.