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Политика
Трамп назвал удивительными результаты выборов в Великобритании

Трамп назвал удивительными результаты выборов в Великобритании

22:55  9 Июня 2017
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Трамп назвал удивительными результаты выборов в Великобритании

Вашингтон, 9 июня. Президент США Дональд Трамп назвал итоги парламентских выборов в Великобритании удивительными. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, слова Трампа стали ответом на вопрос журналиста, которому удалось вставить свою реплику в ходе фотосъемки в Овальном кабинете.

Президент США назвал итоги выборов в парламент Соединенного Королевства удивительными, но ничего к этому не добавил, — отмечает Газета.ru.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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