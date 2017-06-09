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Россия
За получение президентских грантов в 2017 году поборются более 6 тыс. проектов НКО

За получение президентских грантов в 2017 году поборются более 6 тыс. проектов НКО

22:55  9 Июня 2017
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За получение президентских грантов в 2017 году поборются более 6 тыс. проектов НКО

Москва, 9 июня. На конкурс президентских грантов в 2017 году подано рекордное число проектов НКО.

Как рассказали в Фонде президентских грантов, первое заседание объединенного экспертного совета состоялось в пятницу. Повесткой дня стало обеспечение независимой экспертизы проектов, поступивших на конкурс грантов президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что совет должен дать оценку проектам, призванным развивать гражданское общество в России.

В 2017 году на участие в конкурсе было подано рекордное количество проектов. За грант главы государства поборются 6623 работ с общей суммой запрашиваемых грантов, превышающей 31 миллиард рублей.

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля.

Ранее Газета.Ru писала, что Путин выделил гранты для НКО. 

#путин #нко
Алия Садыкова
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