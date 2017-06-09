Сирия: SDF обнаружили мины и взрывчатые вещества, заложенные ИГИЛ в Ракке

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Дамаск, 9 июня. Сирийские демократические силы (SDF) обнаружили под завалами мины, взрывчатые вещества и бомбометы на освобожденных территориях провинции Ракка Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что мины и взрывчатые вещества были заложены запрещенной в России организацией «Исламское государство».

Деревня Аль-Джазра была освобождена SDF 6 июня, однако лишь сегодня в этом населенном пункте были спущены флаги ИГИЛ*.

Следует отметить, что Аль-Джазра была последней деревней западнее Ракки, находившейся под контролем террористов «Исламского государства»*.

Ранее сирийским правительственным войскам удалось ликвидировать сразу трех лидеров ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.