Сирия: SDF обнаружили мины и взрывчатые вещества, заложенные ИГИЛ в Ракке
Дамаск, 9 июня. Сирийские демократические силы (SDF) обнаружили под завалами мины, взрывчатые вещества и бомбометы на освобожденных территориях провинции Ракка Сирийской Арабской Республики.
Отмечается, что мины и взрывчатые вещества были заложены запрещенной в России организацией «Исламское государство».
Деревня Аль-Джазра была освобождена SDF 6 июня, однако лишь сегодня в этом населенном пункте были спущены флаги ИГИЛ*.
Следует отметить, что Аль-Джазра была последней деревней западнее Ракки, находившейся под контролем террористов «Исламского государства»*.
Ранее сирийским правительственным войскам удалось ликвидировать сразу трех лидеров ИГИЛ.
* Организация запрещена на территории РФ.