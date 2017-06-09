Пара из Японии покорила Сеть свадебной фотосъемкой в стиле блокбастеров
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Токио, 9 июня. Молодожены из Японии решили запечатлеть на своих фотографиях взрывы. Они позировали в день своей свадьбы на фоне огня и дыма.
Видео съемки попало в Сеть и набрало тысячи просмотров.
Как объяснили жених и невеста, идея состояла в том, чтобы устроить фотосессию в стиле голливудского боевика. Для этого специалисты использовали соответствующую пиротехнику.
Ранее сообщалось, что японская принцесса отречется от титула, чтобы выйти замуж за банковского клерка.
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