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Политика
Сирия: САА и союзники добрались до иракской границы

Сирия: САА и союзники добрались до иракской границы

22:30  9 Июня 2017
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Сирия: САА и союзники добрались до иракской границы

Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзники добрались до иракской границы, подтвердил официальный военный источник в юго-восточном Хомсе.

Об этом сообщил создатель и редактор проправительственного сирийского новостного сайта Al-Masdar News Лейт Абу Фадель в своем Twitter.

По его словам, от военного источника в Хомсе поступило официальное подтверждение того, что САА дошла до иракской границы. Как отметил представитель СМИ, ранее эти слухи то подтверждались, то опровергались различными источниками. 

#сирия
Алия Садыкова
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