Сирия: САА и союзники добрались до иракской границы

Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзники добрались до иракской границы, подтвердил официальный военный источник в юго-восточном Хомсе.

Об этом сообщил создатель и редактор проправительственного сирийского новостного сайта Al-Masdar News Лейт Абу Фадель в своем Twitter.

Official military source in southeast Homs confirmed that the Syrian Army and allies reached the Iraqi border.