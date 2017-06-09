Сирия: САА и союзники добрались до иракской границы

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Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзники добрались до иракской границы, подтвердил официальный военный источник в юго-восточном Хомсе.

Об этом сообщил создатель и редактор проправительственного сирийского новостного сайта Al-Masdar News Лейт Абу Фадель в своем Twitter.

Official military source in southeast Homs confirmed that the Syrian Army and allies reached the Iraqi border. — Leith Abou Fadel (@leithfadel) 9 июня 2017 г.

По его словам, от военного источника в Хомсе поступило официальное подтверждение того, что САА дошла до иракской границы. Как отметил представитель СМИ, ранее эти слухи то подтверждались, то опровергались различными источниками.