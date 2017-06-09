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Москва, 9 июня. Ставки по ипотеке в России приблизились к историческому минимуму. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы.

Она отметила, что российская экономика преодолела стагнацию и начинает расти. По словам Набиуллиной, наблюдается снижение ставок по кредитам. Инфляция также существенно снизилась.

Ставки по ипотеке вплотную приблизились к историческому минимуму, — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что граждане России вновь смогут воспользоваться ипотекой без необходимости делать первоначальный взнос.