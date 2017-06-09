Сеть взорвало видео с места страшного ДТП в Иваново

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Иваново, 9 июня. В Сети появилось видео с места страшного ДТП в Ивановской области.

Инцидент произошел в четверг в Иваново на пересечении улицы Суворова и Пролетарской. Авария была зафиксирована около 17:40 по московскому времени. Столкнулись ВАЗ-2109 и Toyota Highlander. Позже выяснилось, что водитель отечественного авто, не удостоверившись в безопасности движения, начал поворачивать. В это время в него врезалась иномарка.

Напомним, в результате аварии погибла молодая девушка, еще троих с места катастрофы увезли медики. Среди них есть 9-летний ребенок.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.