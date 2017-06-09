«LIFE 78» заменит новый городской телеканал Петербурга

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Санкт-Петербург, 9 июня. В Санкт-Петербурге вскоре начнет работу новый городской телеканал. Канал «78» заменит «LIFE 78». Соответствующее заявление размещено на сайте «Национальной медиа группы».

По имеющимся данным, состав акционеров покинул Арам Габрелянов, владевший четвертью уставного капитала. Он продал свою долю.

В руководстве мультимедийного информационного центра «Известия» пояснили, что новый проект призван усилить охват территории Северо-Западного федерального округа.

Ранее сообщалось, что телеканал «360» стал лидером зрительских симпатий в Московской области.