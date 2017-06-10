Путь на Аш-Шаир: как повлияло освобождение газового поля на ситуацию в Сирии

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Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил о том, как Сирийская арабская армия вернула газовое поле Аш-Шаир в районе Пальмиры, выбив оттуда силы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). По словам генерала Суровикина, кроме очевидного экономического урона, нанесенного террористам, и возвращения важных для инфраструктуры территорий, операция стала своеобразной подготовкой для будущего броска на оккупированный террористами Дейр-эз-Зор.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал, что эта операция носила обеспечивающий характер. Перед броском на Дейр-эз-Зор необходимо одержать победы на направлениях на Арак и оазис Ас-Сухна.

«Пока эти районы не взяты, о продвижении к Дейр-эз-Зору говорить не приходится. И операция в районе Аш-Шаира обеспечивала северный фланг группировки, которая выступает в районе Арака, соответственно, если она достигнет там успеха, это позволит рассчитывать на более решительное продвижение на восток Сирии в ближайшее время».

По мнению эксперта, операция по освобождению газовых полей Пальмиры способствовала и расширению зоны безопасности вдоль по трассе на Дамаск, которая долгое время находилась под контролем террористов ИГИЛ*:

«В целом, учитывая, что ведутся наступления в восточном Хомсе к северу от трассы «Дамаск-Пальмира», преимущество на стороне сирийской армии. Хотя боевики и контратакуют, что приводит к сильным встречным боям, как это было, например, на территории Хувейсиса или в том же районе Аш-Шаира. Сирийская армия получила возможность нарастить свои усилия в восточном Хомсе для пальмирского направления, и сейчас боевики в своих контратаках не могут добиться существенных результатов».

Эксперт отмечает, что, если сирийская армия будет двигаться дальше, обеспечив полную безопасность этой дороги, то в течение ближайших недель можно ожидать начало более масштабных операций с уверенным движением на восток.

«Наступать сразу же на Дейр-эз-Зор с провисшим флангом было бы рискованно, — объясняет Борис Рожин. — Сейчас они эту опасность устраняют».

Наш собеседник не видит в подлой тактике террористов, которую они стали часто применять последнее время, существенную угрозу для планов САА:

«Естественно боевики будут применять и шахид-мобили, и боевые беспилотники для сбрасывания бомб, нанося определенные потери и разрушения, но они не критичны для общего характера. Тоже самое сейчас происходит в районе Мосула, в районе Ракки, и естественно просто так террористы не сдадутся и продолжат оказывая серьезное сопротивление. Этот опыт они будут применять и в районе Пальмиры, ну, и далее по мере продвижения к Дейр-эз-Зору. Тут ничего принципиально нового в действиях боевиков нет».

С точки зрения общего плана сирийского командования, по мнению Бориса Рожина, эти действия террористов вряд ли представляют угрозу, и скорее ведут к повышению издержек из-за возрастающих потерь как техники, так и живой силы, но они будут не настолько критичны, чтобы сорвать всю операцию:

«Они только повышают цену операции с точки зрения затрат людей, техники, ресурсов».

Полноценное возвращение поля в инфраструктуру эксперт считает одной из долгосрочных проблем, потому что ввести его в строй в ближайшее время будет проблематично:

«Там надо проводить разминирование, восстановительные работы, а учитывая, пролегающий рядом фронт, в ближайшее время вряд ли поля будут иметь серьезное экономическое значение. В любом случае, все эти разрушения скажутся в будущем, потому что Сирии придется долго это все восстанавливать. Последствия будут очень дорого для страны. А достаточных средств у государства, которое уже долго воюет, разумеется, нет. Это долгосрочная экономическая проблема».

* Организация запрещена на территории РФ.