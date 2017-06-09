Компания Mars обнаружила в крупной партии конфет сальмонеллу
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Москва, 9 июня. Компания Mars отзывает партии конфет Galaxy, Maltesers Teasers и Minstrels.
Как пишет BBC, продукты проверят на наличие сальмонеллы.
Отмечается, что речь идет 200-граммовых плитках Galaxy Milk, 118-граммовых пакетах конфет Maltesers и 35-граммовых упаковках Malteaser Teasers.
Фирма также информирует клиентов, купивших сладости со сроком годности до 6 мая 2018 года и 13 мая 2018 года, об опасности употребления шоколада в пищу.
Ранее Газета.Ru писала, что Украина введет антидемпинговые пошлины на российский шоколад.
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