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Компания Mars обнаружила в крупной партии конфет сальмонеллу

Компания Mars обнаружила в крупной партии конфет сальмонеллу

22:08  9 Июня 2017
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Компания Mars обнаружила в крупной партии конфет сальмонеллу

Москва, 9 июня. Компания Mars отзывает партии конфет Galaxy, Maltesers Teasers и Minstrels.

Как пишет BBC, продукты проверят на наличие сальмонеллы.

Отмечается, что речь идет 200-граммовых плитках Galaxy Milk, 118-граммовых пакетах конфет Maltesers и 35-граммовых упаковках Malteaser Teasers.

Фирма также информирует клиентов, купивших сладости со сроком годности до 6 мая 2018 года и 13 мая 2018 года, об опасности употребления шоколада в пищу.

Ранее Газета.Ru писала, что Украина введет антидемпинговые пошлины на российский шоколад. 

#шоколад
Алия Садыкова
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