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Украина
В ВСУ появятся мастер-сержант и штаб-старшина

В ВСУ появятся мастер-сержант и штаб-старшина

22:06  9 Июня 2017
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В ВСУ появятся мастер-сержант и штаб-старшина

Киев, 9 июня. Новые звания появятся в ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Как сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Вооруженных сил Украины Оксана Гаврилюк, это будет сделано для повышения роли сержантского и старшинского состава армии.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих» рассмотрит Верховная рада. Документ предусматривает введение новых воинских званий, в частности штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, в также корабельных званий штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина, сообщает «Ридус».

#всу
Катерина Михайлиди
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