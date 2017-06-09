ДНР: саперы МЧС обезвредили 600 взрывоопасных предметов за неделю

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Донецк, 9 июня. За минувшую неделю саперы МЧС ДНР обезвредили 600 взрывоопасных предметов на территории республики. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

«Отряд пиротехнической службы МЧС в течение недели привлекался для выполнения заявок на обезвреживание взрывоопасных предметов 40 раз, выявлено и обезврежено 600 взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, среди взрывоопасных предметов чаще всего встречаются вражеские мины, неразорвавшиеся снаряды и другие боеприпасы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил шесть дел по факту обстрела украинскими военными мирных жителей Донбасса, передает RT.