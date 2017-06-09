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Новости Сирии
Сирия новости 9 июня 22.30: четвертый удар коалиции по союзникам САА в Хомсе, армия САР у границы с Ираком

Сирия новости 9 июня 22.30: четвертый удар коалиции по союзникам САА в Хомсе, армия САР у границы с Ираком

22:30  9 Июня 2017
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ВВС коалиции нанесли четвертый удар по союзникам Асада на юге САР

Сирия, 9 июня. ВВС западной коалиции нанесли очередной удар по проправительственным ополчениям на юге провинции Хомс. В районе газовых полей Пальмиры вновь вспыхнули бои между армией САР и ИГ*. Войска САА и «Хезболлы» достигли иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с ИГИЛ* на южной окраине Дамаска; нанесла авиаудары по укрепрайонам ИГ к востоку и к югу от Пальмиры; вместе с иракскими ополченцами и «Хезболлой» достигли иракской границы; обстреляла позиции радикалов вблизи города Аль-Ядуда к северо-западу от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): возобновило столкновения с армией САР у города Хувейсис вблизи нефтегазовых месторождений на востоке Хомса; оказалось под ударами ВВС коалиции в городе Аль-Маядин; ранило двоих жителей района Аль-Джура в Дейр эз-Зоре в результате минометного обстрела; с помощью смертников пытается вернуть КПП «Тель Сафук» в Ираке

Курды: захватили большую часть района Сабихия на западе Ракки, а также окружили отряды ИГ вблизи силосов к северу от города.

Международная коалиция: нанесла новый удар по проасадовским ополченческим отрядам на юге провинции Хомс, уничтожив 30 единиц техники.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Возобновились столкновения к югу от Дамаска. Военный источник на Facebook (@LCCSy) сообщает, что разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»* недалеко от палестинского лагеря для беженцев Аль-Ярмук в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Противники используют крупнокалиберные пулеметы и тяжелую военную технику. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, небольшие территории на южных окраинах столицы находятся под контролем боевиков ИГ и вооруженной оппозиции.

Карта военных действий — Дамаск

Согласно данным информагентства Damascus Now, радикалы открыли огонь по мирному району Дамаска. Крупнокалиберные мины, выпущенные исламистами со стороны Восточной Гуты, разорвались в жилом квартале Дахият Аль-Асад на востоке столицы. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, однако инфраструктуре района был нанесен материальный ущерб.

Правительственные войска провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков в Сирийской пустыне. Сирийские ВВС также нанесли несколько авиаударов по военным штабам исламистов Сирийской свободной армии (ССА)** в пустынном районе Биир Аль-Касаба, передает информационный портал Damascus Now. Ранее сообщалось, что радикалы «свободной армии» провели контратаку опорных пунктов проасадовских подразделений в юго-восточной части провинции, в результате которой союзные армии Башара Асада отряды потеряли холм Тель Маситма, а также понесли потери в живой силе.

Провинция Хомс

В районе населенного пункта Хувейсис, расположенного к западу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс, возобновились ожесточенные столкновения между силами правительственной армии САР и «Исламского государства», передает в сети Twitter (@PalmyraRev1) оппозиционный источник. Напомним, в этом регионе находятся крупные нефтегазовые поля. В последние дни боевики ИГ, используя боевые дроны и «джихад-мобили», неоднократно пытались прорвать оборону САА в этом районе. При этом в результате ударов ИГИЛ инфраструктуре месторождений был нанесен значительный материальный ущерб. Так, недавно произошло крупное возгорание на газовом поле Хаян.

Карта военных действий — Южный фронт

Правительственные ВВС тем временем возобновили работу на востоке провинции, проводя бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ недалеко от населенного пункта Арак, расположенного к востоку от Пальмиры, и в окрестностях Ас-Суккарии на юге от древнего города. Об этом сообщает в социальной сети Twitter (@mortada197616) сирийский источник. Данные о нанесенном террористической группировке уроне пока устанавливаются.

Подразделения сирийской армии, ливанской организации «Хезболла», а также отряды иракских шиитских ополчений достигли границы с Ираком на северо-востоке от КПП «Ат-Танф» в южной части провинции Хомс, сообщает новостной портал Al Masdar News. Как отмечает военный источник AMN, союзные силы тем самым отрезали боевикам Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемым Пентагоном, путь для наступления в направлении Дейр эз-Зора.

ВВС стран международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли очередной — уже четвертый — удар по военным объектам проасадовских отрядов ополченцев-шиитов недалеко от пограничного поста «Ат-Танф», сообщает в Twitter (@BosnjoBoy) местный активист. В результате боевого вылета было уничтожено около 30 военных автомашин.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенным Штатами Америки, нанесли серию авиаударов по городу Аль-Маядин к юго-востоку от административного центра провинции.  Как сообщает местный источник в соцсети Twitter (DeirEzzor24), удары пришлись на территорию при городской больнице. Напомним, накануне коалиционная авиация также проводила бомбардировку в этом районе. Тогда жертвами коалиции стали порядка 30 мирных жителей.

Между тем террористы «Исламского государства» не прекращают открывать огонь по жилым кварталам Дейр эз-Зора. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что по меньшей мере два человека из числа гражданского населения получили ранения в результате минометного обстрела ИГ в районе Аль-Джура.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Подразделения САА провели серию интенсивных обстрелов опорных пунктов незаконных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Ядуда к северо-западу от города Даръа. Военнослужащие использовали в основном артиллерийские орудия и пулеметы крупных калибров, передает оппозиционный источник в Twitter (@piosawaratown). В этом районе пролегают стратегические линии поставок радикалов. По ним боевики перебрасывают подкрепление на юг столицы провинции.

Напомним, возглавляемый радикалами «Джебхат Фатх аш-Шам»*** террористический альянс под названием «Тахрир аш-Шам» и отряды «Свободной армии» продолжают кампанию по захвату Даръа. Исламисты, таким образом, нарушают режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом, принятым в столице Казахстана 4 мая. Радикалы на данный момент контролируют почти всю южную половину города.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF)**** и курдских формирований YPG развивают преимущество в боях с террористами «Исламского государства» в предместьях и на окраине Ракки. Так, согласно данным местного активиста на его странице в Twitter (@melisaraimmo), отряды SDF окружили террористов ИГ в районе силосов в северных предместьях столицы провинции. Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные перестрелки.

Кроме того, курдский военный источник сообщает в Twitter (@AfarinMamosta), что курдские силы захватили большую часть района Сабихия на западной окраине административного центра провинции. Напомним, сегодня днем отрядам SDF удалось пробить оборону ИГИЛ на этом направлении и войти в город с запада.

Ирак

Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» предотвратили атаку пяти террористов-смертников «Исламского государства» на фронте вблизи блокпоста «Таль Сафук» недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News. Таким образом, боевики пытаются восстановить контроль над ключевым блокпостом, который накануне был отбит шиитскими ополченческими отрядами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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