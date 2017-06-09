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Сирия, 9 июня. ВВС западной коалиции нанесли очередной удар по проправительственным ополчениям на юге провинции Хомс. В районе газовых полей Пальмиры вновь вспыхнули бои между армией САР и ИГ*. Войска САА и «Хезболлы» достигли иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с ИГИЛ* на южной окраине Дамаска; нанесла авиаудары по укрепрайонам ИГ к востоку и к югу от Пальмиры; вместе с иракскими ополченцами и «Хезболлой» достигли иракской границы; обстреляла позиции радикалов вблизи города Аль-Ядуда к северо-западу от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): возобновило столкновения с армией САР у города Хувейсис вблизи нефтегазовых месторождений на востоке Хомса; оказалось под ударами ВВС коалиции в городе Аль-Маядин; ранило двоих жителей района Аль-Джура в Дейр эз-Зоре в результате минометного обстрела; с помощью смертников пытается вернуть КПП «Тель Сафук» в Ираке.

Курды: захватили большую часть района Сабихия на западе Ракки, а также окружили отряды ИГ вблизи силосов к северу от города.

Международная коалиция: нанесла новый удар по проасадовским ополченческим отрядам на юге провинции Хомс, уничтожив 30 единиц техники.

Провинция Дамаск

Возобновились столкновения к югу от Дамаска. Военный источник на Facebook (@LCCSy) сообщает, что разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»* недалеко от палестинского лагеря для беженцев Аль-Ярмук в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Противники используют крупнокалиберные пулеметы и тяжелую военную технику. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, небольшие территории на южных окраинах столицы находятся под контролем боевиков ИГ и вооруженной оппозиции.

Согласно данным информагентства Damascus Now, радикалы открыли огонь по мирному району Дамаска. Крупнокалиберные мины, выпущенные исламистами со стороны Восточной Гуты, разорвались в жилом квартале Дахият Аль-Асад на востоке столицы. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, однако инфраструктуре района был нанесен материальный ущерб.

Правительственные войска провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков в Сирийской пустыне. Сирийские ВВС также нанесли несколько авиаударов по военным штабам исламистов Сирийской свободной армии (ССА)** в пустынном районе Биир Аль-Касаба, передает информационный портал Damascus Now. Ранее сообщалось, что радикалы «свободной армии» провели контратаку опорных пунктов проасадовских подразделений в юго-восточной части провинции, в результате которой союзные армии Башара Асада отряды потеряли холм Тель Маситма, а также понесли потери в живой силе.

Провинция Хомс

В районе населенного пункта Хувейсис, расположенного к западу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс, возобновились ожесточенные столкновения между силами правительственной армии САР и «Исламского государства», передает в сети Twitter (@PalmyraRev1) оппозиционный источник. Напомним, в этом регионе находятся крупные нефтегазовые поля. В последние дни боевики ИГ, используя боевые дроны и «джихад-мобили», неоднократно пытались прорвать оборону САА в этом районе. При этом в результате ударов ИГИЛ инфраструктуре месторождений был нанесен значительный материальный ущерб. Так, недавно произошло крупное возгорание на газовом поле Хаян.

Правительственные ВВС тем временем возобновили работу на востоке провинции, проводя бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ недалеко от населенного пункта Арак, расположенного к востоку от Пальмиры, и в окрестностях Ас-Суккарии на юге от древнего города. Об этом сообщает в социальной сети Twitter (@mortada197616) сирийский источник. Данные о нанесенном террористической группировке уроне пока устанавливаются.

Подразделения сирийской армии, ливанской организации «Хезболла», а также отряды иракских шиитских ополчений достигли границы с Ираком на северо-востоке от КПП «Ат-Танф» в южной части провинции Хомс, сообщает новостной портал Al Masdar News. Как отмечает военный источник AMN, союзные силы тем самым отрезали боевикам Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемым Пентагоном, путь для наступления в направлении Дейр эз-Зора.

ВВС стран международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли очередной — уже четвертый — удар по военным объектам проасадовских отрядов ополченцев-шиитов недалеко от пограничного поста «Ат-Танф», сообщает в Twitter (@BosnjoBoy) местный активист. В результате боевого вылета было уничтожено около 30 военных автомашин.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенным Штатами Америки, нанесли серию авиаударов по городу Аль-Маядин к юго-востоку от административного центра провинции. Как сообщает местный источник в соцсети Twitter (DeirEzzor24), удары пришлись на территорию при городской больнице. Напомним, накануне коалиционная авиация также проводила бомбардировку в этом районе. Тогда жертвами коалиции стали порядка 30 мирных жителей.

Между тем террористы «Исламского государства» не прекращают открывать огонь по жилым кварталам Дейр эз-Зора. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что по меньшей мере два человека из числа гражданского населения получили ранения в результате минометного обстрела ИГ в районе Аль-Джура.

Провинция Даръа

Подразделения САА провели серию интенсивных обстрелов опорных пунктов незаконных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Ядуда к северо-западу от города Даръа. Военнослужащие использовали в основном артиллерийские орудия и пулеметы крупных калибров, передает оппозиционный источник в Twitter (@piosawaratown). В этом районе пролегают стратегические линии поставок радикалов. По ним боевики перебрасывают подкрепление на юг столицы провинции.

Напомним, возглавляемый радикалами «Джебхат Фатх аш-Шам»*** террористический альянс под названием «Тахрир аш-Шам» и отряды «Свободной армии» продолжают кампанию по захвату Даръа. Исламисты, таким образом, нарушают режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом, принятым в столице Казахстана 4 мая. Радикалы на данный момент контролируют почти всю южную половину города.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF)**** и курдских формирований YPG развивают преимущество в боях с террористами «Исламского государства» в предместьях и на окраине Ракки. Так, согласно данным местного активиста на его странице в Twitter (@melisaraimmo), отряды SDF окружили террористов ИГ в районе силосов в северных предместьях столицы провинции. Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные перестрелки.

Кроме того, курдский военный источник сообщает в Twitter (@AfarinMamosta), что курдские силы захватили большую часть района Сабихия на западной окраине административного центра провинции. Напомним, сегодня днем отрядам SDF удалось пробить оборону ИГИЛ на этом направлении и войти в город с запада.

Ирак

Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» предотвратили атаку пяти террористов-смертников «Исламского государства» на фронте вблизи блокпоста «Таль Сафук» недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News. Таким образом, боевики пытаются восстановить контроль над ключевым блокпостом, который накануне был отбит шиитскими ополченческими отрядами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)