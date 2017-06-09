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Россия
Крым получит 42 млн рублей на борьбу с градом от правительства РФ

Крым получит 42 млн рублей на борьбу с градом от правительства РФ

21:55  9 Июня 2017
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Крым получит 42 млн рублей на борьбу с градом от правительства РФ

Симферополь, 9 июня. Республика Крым и город Севастополь получат от правительства Российской Федерации 41,8 млн рублей в целях защиты от градобития. Соответствующий документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Выделенные деньги пойдут на организацию защиты от градобития на площади 150 тыс. Помощь правительства призвана защитить сельскохозяйственную отрасль от ущерба, который причиняет град. Средства выделены в рамках программы  «Охрана окружающей среды», — пишет Газета.ru.

Ранее в ФАС заявили о картельном сговоре, результатом которого стали завышенные цены на ряд товаров и услуг в Крыму.

Сергей Свазовский
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