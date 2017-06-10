Пентагон вооружит десантников боевыми смартфонами

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Вашингтон, 9 июня. Военнослужащие воздушно-десантных войск США опробуют в Афганистане тактические смартфоны, которые являются элементом секретной системы связи и боевого управления Capability Suite 17. Об этом сообщили в штабе 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Новые гаджеты получат бойцы 1-й бригады 82-й ВДД, которые будут дислоцироваться под Кандагаром. Эксперты полагают, что благодаря новинке американские военные смогут повысить координацию и эффективность своих действий. Тактические смартфоны являются синтезом радио и телефона. Аппарат подключаются к индивидуальным радиопередатчикам военнослужащих, которые не зависят от сотовых сетей, а обмен информацией происходит по закрытым цифровым каналам.

Стоит отметить, что подобные системы связи уже давно применяются в подразделениях Вооруженных сил России.