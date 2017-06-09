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Спорт
Сборные России и Чили разошлись миром в товарищеском матче в Москве

Сборные России и Чили разошлись миром в товарищеском матче в Москве

21:41  9 Июня 2017
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Сборные России и Чили разошлись миром в товарищеском матче в Москве

Москва, 9 июня. Сборная России сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче в Москве — 1:1. Оба гола были забиты во второй половине встречи.

Первыми отличились чилийцы в лице Маурисио Сильвы. Чтобы восстановить равновесие, команде Черчесова понадобилось 11 минут. Россиян спас от поражения Виктор Васин.

Это была последняя товарищеская игра сборной России перед стартом Кубка Конфедераций, который примет наша страна.

Накануне подопечные Станислава Черчесова крупно победили Венгрию в Будапеште.

#станиславчерчесов #викторвасин
Сергей Свазовский
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