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Сирия, 10 июня. Армия САР и «Хезболла» достигли иракской границы к северо-востоку от КПП «Ат-Танф». Боевики ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** вели кровопролитные бои в городе Маарет Аль-Нуман в провинции Идлиб. Террористы-смертники ИГ* убили и ранили почти 150 жителей центральной части Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): утратила контроль над вершиной Тель Маситма в результате боев с ССА на юго-востоке провинции Дамаск; провела обмен пленными с боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам»***** у города Дума в Восточной Гуте; вместе с «Хезболлой» и иракскими ополчениями вышли к границе с Ираком; благодаря поддержке ВКС РФ вернула развязку Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора; потеряла пятерых военных, танк и БМП в ходе столкновений с ИГИЛ* на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило 15 солдат и уничтожило четыре военных пикапа армии САР на юго-востоке Алеппо; оказалось под авиаударами ВВС коалиции в Абу Кемале к югу от Дейр эз-Зора; вело жестокие бои с курдами в квартале Сабихия на западной окраине Ракки; подверглось бомбардировке ВКС РФ на востоке от города Итрия; убило 67 и ранило 75 жителей городов Аль-Мусайиб и Кербела в центре Ирака.

Курды: вели перестрелки с ССА вблизи городов Тель Рифат, Аазаз, Дарат Изза и Африн к северу от Алеппо; заняли район Аль-Машалаб на востоке Ракки, уничтожив 20 боевиков ИГИЛ и потеряв шестерых своих бойцов убитыми.

Сирийская свободная армия (ССА): убила двух полевых командиров САА и еще одного захватила в плен в провинции Дамаск; заняла базу САА в городе Маарет Аль-Нуман в Идлибе, убив десятки боевиков и местных жителей.

Международная коалиция: нанесла уже четвертый авиаудар по объектам проправительственных сил недалеко от КПП «Ат-Танф» на юге провинции Хомс.

Провинция Дамаск

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) накануне провели неожиданную контратаку позиций проасадовских ополченцев-шиитов в Сирийской пустыне на юго-востоке провинции Дамаск. В результате, как передавало оппозиционное агентство Qalaat Al Mudiq, радикалы вернули под свой контроль ключевую высоту Тель Маситма. В ходе противостояния было убито несколько проправительственных бойцов, в том числе командир одной из бригад. Еще один командир был захвачен в плен.

Кроме того, по данным другого источника, также связанного с боевиками вооруженной оппозиции, в ходе противостояния между военнослужащими САА и исламистами в восточных окрестностях Дамаска вчера утром погиб офицер армии САР Алаа Ахмад Ибрагим.

В минувшие сутки в районе города Дума в Восточной Гуте состоялся обмен пленными. Так, правительственные военные освободили четырех жен боевиков, недавно задержанных для допроса. Группировка «Джейш Аль-Ислам» со своей стороны передала четырех женщин, которые были похищены радикалами в городе Адра в 2014-м году. При этом стороны договорились о дальнейшем продолжении обмена пленными, надеясь тем самым снизить уровень напряжения в данном регионе. Информация была предоставлена ливанским порталом Al Masdar News.

Провинция Алеппо

В северной части провинции на протяжении всех вчерашних суток не утихали ожесточенные столкновения между бойцами Сирийской демократической армии (SDF)**** и отрядами ССА, которые пользуются поддержкой турецкой стороны. Бои шли сразу на нескольких направлениях, передавал новостной центр Geneva Updates, — в окрестностях прифронтовых городов Тель Рифат, Аазаз, Дарат Изза и Африн. Анкара, действуя заодно с исламистскими группировками ССА и «Ахрар аш-Шам», рассчитывает оттеснить курдов от сирийско-турецкой границы. Армия Турции при этом также время от времени ведет обстрелы позиций SDF и YPG. Ранее в этом регионе Анкара вела широкомасштабную военную операцию «Щит Евфрата» против курдских сил и террористов «Исламского государства»*.

Согласно информации новостного портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГ, правительственные силы САР понесли значительные потери в результате атаки смертника на линии соприкосновения к югу от Масканы у самой границы с провинцией Ракка. Как передавал источник, в результате вчерашнего мощного взрыва были убиты 15 сирийских военных, также были ликвидированы четыре автомашины армии САР. За последние недели САА зачистила от террористов «Исламского государства» город Маскана и значительные территории вдоль магистрали Алеппо – Ракка. Таким образом, боевики надеются сохранить за собой позиции на юго-востоке региона к востоку от ключевого шоссе «дорога жизни».

Провинция Хомс

Союзные силы сирийской армии, «Хезболлы» и иракских ополченческих отрядов накануне вечером достигли иракской границы в районе к северо-востоку от пограничного блокпоста «Ат-Танф» на юге провинции Хомс, передавал портал Al Masdar News. Таким образом, правительственные войска отрезали проамериканским боевикам, дислоцирующимся вдоль южной границы республики, путь наступления на Дейр эз-Зор.

Командование САА в рамках операции на юге Сирии намеревается полностью запечатать границу, выбив из региона отряды ИГИЛ и ССА. Однако оказывающие поддержку боевикам-оппозиционерам страны западной коалиции во главе с Соединенными Штатами препятствуют продвижению армии САР, нанося авиаудары по военным конвоям проасадовских сил.

Авиация западной коалиции, возглавляемой США, накануне вечером нанесла новую, уже четвертую, серию ударов по объектам проправительственных шиитских отрядов в районе КПП «Ат-Танф». В результате бомбардировки были ликвидированы около 30 автомобилей, передает военный источник в сети Twitter (@BosnjoBoy).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийским подразделениям при помощи российских ВКС накануне удалось вернуть часть опорных пунктов в районе Аль-Панорама на западе административного центра провинции. Военнослужащие, в частности, восстановили контроль над стратегически ценной дорожной развязкой в западном секторе Аль-Панорамы, передавал военный источник на своей странице в Twitter (@C_Military1). Напомним, террористам «Исламского государства» в результате серии нападений за последнюю неделю удалось захватить несколько ключевых опорных пунктов армии САР на западе Дейр эз-Зора.

ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, накануне днем провели очередной боевой вылет в направлении города Аль-Маядин. Еще несколько ударов были нанесены по объектам ИГИЛ вдоль дороги на соседнее поселение Аль-Курайя. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате бомбардировки были уничтожены двое боевиков ИГ. Под ударами коалиционной авиации, однако, нередко гибнут и мирные жители. В результате действий ВВС США и их союзников были убиты тысячи жителей провинций Дейр эз-Зор, Ракка, иракского города Мосула и ряда других регионов Сирии и Ирака.

Провинция Идлиб

В первой половине дня в городе Маарет Аль-Нуман, расположенном на юге от Идлиба, шли почти беспрерывные бои между боевиками формирований «Тахрир аш-Шам» и «Свободная армия». «Джебхат ан-Нусра» и союзные ей группировки напали на военную базу ССА. После длительных боев «Ан-Нусре» все-таки удалось захватить объект, передавало агентство Shaam News. При этом были ликвидированы десятки членов Сирийской свободной армии, в том числе бригадный командир Тайсир Аль-Самахи. Потери «Тахрир аш-Шам» не оглашались. В противостоянии также принимали участие отряды «Файлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», которые поддержали ССА.

Местное население также выступило против организации «Джебхат Фатх аш-Шам». Сотни жители накануне приняли участие в акциях протеста против военных действий на территории города. Однако террористы «Тахрир аш-Шам» открывали огонь по демонстрантам, убив и ранив в результате несколько десятков гражданских лиц, передавал портал Al Masdar News.

Конфликт между группировками вооруженной оппозиции, таким образом, продолжает обостряться. Междоусобицы все чаще фиксируются в провинциях Идлиб, Алеппо и Дамаск. Кроме того, несколько дней назад вспыхнули бои между «Джебхат ан-Нусрой» и «Файлак аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Вооруженная конфронтация между антиправительственными группировками может уже очень скоро перерасти в настоящую войну, уверен военный эксперт информагентства AMN.

Провинция Ракка

Бойцы SDF и курдских отрядов YPG, действующие в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием международной коалиции, накануне утром установили полный контроль над районом Аль-Машалаб в юго-восточной части города Ракка, сообщает новостной центр ANF News. В ходе массированной атаки курды уничтожили по меньшей мере 20 боевиков «Исламского государства» и два «джихад-мобиля» террористов. Ожесточенные столкновения в течение дня затем разворачивались в соседних кварталах административного центра. Что касается потерь в рядах сил кампании «Гнев Евфрата», то, согласно данным Al Manar News, под обстрелами снайперов ИГИЛ на юго-восточной окраине города погибли не меньше шести бойцов «Демократической армии».

Отряды SDF и YPG в минувшие сутки достигли определенных успехов на западном направлении от Ракки. По информации Syrian Civil War Map, «Демократические силы», поддерживаемые самолетами ВВС коалиции, с тяжелыми боями вошли на территорию квартала Сабихия, где затем развернулись длительные бои.

Провинция Хама

ВКС РФ в прошедшие сутки продолжали вести бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства» на востоке провинции Хама, передавал AMN. Российские истребители нанесли несколько десятков ударов по укрепрайонам боевиков вдоль ключевого пути поставок ИГИЛ, соединяющего подконтрольные радикалам поселения к востоку от города Итрия с провинцией Ракка. Террористическому формированию был нанесен серьезный урон в численном составе и технике, однако точные данные пока формируются.

В ходе вчерашних столкновений с террористами ИГ в этом регионе правительственные войска понесли потери в живой силе: согласно информации портала «Аль-Амак», террористами были убиты пятеро сирийских военных. Также боевики уничтожили танк и БМП армии САР.

Ирак

На территории страны в прошедшие сутки прогремели три мощных взрыва. Первый — на юго-востоке города Кербела к юго-западу от Багдада. Утром смертник «Исламского государства» подорвал себя около автобусной станции, сообщал новостной портал Iraqi Day. В результате, по дынным «Аль-Амак», были убиты 30 местных жителей, 35 человек получили ранения.

Позже атака боевика-смертника ИГ произошла в городе Аль-Мусайиб, находящемся в северо-западной части провинции Бабиль. Террорист активировал «пояс-шахида» в толпе людей рядом с крупным рынком. Агентство «Аль-Амак» сообщает о 37 погибших жителях и еще 40 раненых. Об этом информировал в сети Twitter (@Khaqani_M) местный источник.

К вечеру еще один теракт произошел на рынке в населенном пункте Мадаин к югу от Багдада, передавало информагентство Al Sumaria News. Согласно предварительным сведениям, пострадали три человека. Ответственность за этот взрыв пока не взяла ни одна группировка, однако предполагается, что бомба была заложена боевиками «Исламского государства». Таким образом, в центральном регионе Ирака все еще действуют сотни подпольных ячеек данной террористической организации.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)