Лавров — Трампу: как перевести конфликт в Сирии в политическое русло

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Перед встречей с спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с призывом к участникам конфликта в Сирии с призывом объединить усилия по гармонизации ситуации в разоренной войной стране:

«Мы находимся на очень ответственном этапе процесса сирийского урегулирования. И главное сейчас, по-моему, это обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и были нацелены на достижение результата, который обеспечивал бы суверенитет сирийского государства, права всех проживающих там этнических, конфессиональных групп и который обеспечивал бы безопасность всего региона и не допускал бы превращение Сирии в источник террористической угрозы».

Арабист, старший преподаватель Школа востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) не стал отрицать, что это выступление Сергея Лаврова может быть связано с инцидентом, незадолго до этого произошедшем в Ат-Танфе, когда силы коалиции ударили по иранским проправительственным силам:

«Насколько глубока эта связь, мне трудно сказать, но она определенно присутствует. Дело в том, что Лавров со своей командой достаточно активно пытаются направить процесс в Сирии в политическое русло, это не очень удается, в том числе и с нынешней позицией Соединенных Штатов. Трамп пытается сформулировать политику новой администрации на Ближнем Востоке, но у него не очень получается».

Эксперт считает, что в вопросе влияния на США Астана — это позитивная сила, которая может привести к определенным результатам:

«Нельзя назвать эту площадку полностью успешной, но по крайне мере она представляется как некое движение в положительном направлении. По крайней мере, есть какой-то результат, который нужно поощрять. На платформе Астаны такое заявление Лаврова, с моей точки зрения, представляет очередной призыв, направленный в первую очередь на внешних участников конфликта, воспользоваться позитивом Астаны, пусть он и не очень большой, не очень решающий. Он дает какую-то надежду на то, что все-таки политическое решение возможно».

Наш собеседник отмечает, что нельзя прекращать попыток согласовать позиции участников конфликта, хоть и плоды этих попыток появятся лишь в долгосрочной перспективе.

«Трамп занимает позицию отрицания всего того, что совершал Обама, но ничего нового представить не может. Противостояние с Россией вышло на такой уровень, что заявление Лаврова не повлияют, но они останутся в подсознании, то есть в какой-то момент количественный фактор вполне вероятно перейдет в качественный. США по большому счету, несмотря на то, что представляют собой успешное, большое, влиятельное государственное образование, зашли в тупик. У меня создается впечатление, что нет понимания в сегодняшней администрации, а что же, черт возьми, делать дальше в этой стране? Отсюда и белый фосфор, отсюда и бомбежки проправительственных формирований».

Эксперт называет этот процесс «нервическим»: Андрей Чупрыгин убежден в том, что «мужественная» риторика Трампа против Ирана — это временное явление.